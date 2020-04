L'oroscopo di oggi, mercoledì 1 aprile: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, mercoledì 1 aprile. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Giornata faticosa per il lavoro. Un’insicurezza, insolita per voi, vi vede esitanti a esprimere il vostro parere e vi induce a mettere tutto in discussione. Un po’ di ansia e qualche incertezza sul piano familiare.

Toro. Ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche. Potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore.

Gemelli. Nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all’esperienza accumulata, riuscirete a trovare soluzioni efficaci.

Cancro. Armatevi di una spada infallibile, fatta di dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con l’amato bene.

Leone. Il cielo appesantisce le dinamiche in famiglia, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da chi vi è accanto.

Vergine. Senso pratico e serenità interiore vi sosterranno, se dovesse capitarvi di affrontare scelte importanti nell’ambito affettivo o professionale.

Bilancia. Cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono solo critiche costruttive: accettate i buoni consigli.

Scorpione. Un bel trigono d’Acqua a vostro favore. Complice un elemento sorpresa, una piccola crisi di coppia si ricompone. Emozioni forti e tenere coccole. Mercoledì all’insegna del successo e dell’appagamento interiore.

Sagittario. Una fase positiva. Le difficoltà non sono del tutto scomparse, ma sostenuti dall’ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscire.

Capricorno. Sotto il tiro della Luna in Cancro, il Sole crea preoccupazioni inesistenti. Possibile qualche tensione in famiglia, dovuta al dover stare molto in casa.

Acquario. Qualche piccolo problema pratico rende questo giorno pesante, ma sapete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo.

Pesci. Strappi emotivi ricuciti e buonumore. Sereno il rapporto con i figli e con i giovanissimi della famiglia. Pupi in arrivo per chi li desidera.

© Riproduzione riservata