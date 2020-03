L'oroscopo di oggi, martedì 31 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, martedì 31 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Mattinata molto proficua al lavoro, poi sopraggiunge un po’ di pigrizia: con la scusa della digestione laboriosa vi fareste volentieri un sonnellino...

Toro. Non prendetevi a cuore questioni che riguardano altri. Pensate ai vostri compiti e a velocizzarli senza perdere tempo in dettagli banali.

Gemelli. Cercate di vedere le cose anche da altri punti di vista. Non esiste soltanto il vostro, e in un modo o nell’altro dovrete accorgervene!

Cancro. Mattinata uggiosa, il buonumore arriva nel pomeriggio insieme alla Luna, guarda caso la più romantica e intuitiva, nel vostro segno.

Leone. Tutto bene se il capo siete voi, si sgobba ma con ottimi risultati. Diversamente vanno le cose se dovete sottostare alla volontà di qualcun altro…

Vergine. Per tutta la mattina la Luna in quadratura vi fa strafare al lavoro con il risultato di sprecare tempo ed energie. Meglio liquidare le ambizioni troppo ardite, per ora.

Bilancia. Potete tranquillamente decidere ciò che preferite, se la questione riguarda soltanto voi. L’importante è non ferire la sensibilità altrui.

Scorpione. Se siete pronti per prendervi maggiori responsabilità, il partner ve ne sarà molto grato e apprezzerà il vostro gesto regalandovi tanto affetto.

Sagittario. In perfetta sintonia con l’amato bene, ogni sera vi raccontate la giornata nel dettaglio, partecipando emotivamente l’uno alla vita dell’altro.

Capricorno. Vi siete dati obiettivi importanti che, in molti casi, siete riusciti a centrare. Ora potreste sentirvi un po’ stanchi, ma decisamente soddisfatti!

Acquario. Simpatica la mattinata, da dedicare ai figli. Impegnatissimo invece il pomeriggio, alle prese con traguardi di lavoro che cambiano di ora in ora. Marte e Saturno congiunti nel segno vi spronano a fare di più.

Pesci. Gli screzi familiari della mattina si superano velocemente nel pomeriggio, grazie all’amore e… alla Luna che si sposta, scusandosi con un trigono. Attorno a voi tessete una splendida rete affettiva.

© Riproduzione riservata