L'oroscopo di oggi, lunedì 30 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, lunedì 30 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Trovare il giusto equilibrio tra opposte fazioni non è facile, e dato che il vostro voto vale molto, riflettete bene prima di esprimere giudizi. Vorreste essere più liberi e non dover pensare.

Toro. Lunedì storto e nessuna affinità con gli astri del giorno. Favorevoli solo Mercurio e Nettuno, offuscati però dalla Luna che parla di soldi.

Gemelli. Non permettete ad alcuni imprevisti di turbare la vostra tranquillità e la serenità all’interno delle mura domestiche. A tutto c’è rimedio!

Cancro. Sogni romantici contro una realtà che tenta di smantellarli. Con un partner della stessa pasta continuate a fantasticare fino a notte fonda!

Leone. Se qualcuno pretende da voi una presa di posizione, cercate di venirgli incontro. Capire che vi interessate alla faccenda sarà già di grande aiuto.

Vergine. Invece di tenervi tutto dentro, fareste meglio a parlare, prima di esplodere e dire cose di cui potreste pentirvi. Non c’è forse una via migliore?

Bilancia. Clima sereno, di collaborazione, in cui saprete giocare bene le vostre carte, senza sprecare energie preziose o fare scelte azzardate.

Scorpione. In questo periodo non dovreste fermarvi alle apparenze, ma andare alla radice delle cose, in profondità, dato che ne avete tutta la forza.

Sagittario. Umore afflitto dalla Luna in opposizione. Ostile anche la coppia Mercurio-Nettuno, tra percezioni e fantasie che oggi vi portano fuori strada. Al lavoro oggi andate avanti per forza d’inerzia.

Capricorno. Comincerete a dedicare più tempo e attenzioni alle questioni di cuore, è il momento di stare vicini senza chiedere troppo in cambio. Partner innamoratissimo, siete voi che non riuscite a crederci!

Acquario. Di giorno pensate all’amore e la notte la mente creativa si ridesta, sfornando idee originali. Vi basta poco per risvegliare il genio creativo che è in voi.

Pesci. Non sarà qualche piccolo contrattempo a mandarvi in tilt. Avete tutto sotto controllo e riuscite a mantenere sempre le redini del gioco.

