L'oroscopo di oggi, domenica 29 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, domenica 29 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Per merito di scelte oculate e attente, riuscirete a risparmiare anche più di quanto speravate e a permettervi così qualche extra per voi stessi.

Toro. È inutile insistere tanto. Non potete cambiare l’opinione delle altre persone e nemmeno del partner, neppure con interminabili discussioni.

Gemelli. Presto le cose andranno molto meglio, dal punto di vista affettivo. Nel frattempo cercate di essere voi stessi, senza voler strafare a tutti i costi.

Cancro. Romantici con il partner, ma anche decisionisti, e questo è il dettaglio più strano, proprio voi generalmente abituati ad andare al traino.

Leone. Dovrete avere ancora un po’ di pazienza, se state per concludere un affare molto promettente. Poi, non dovrete attendere molto per vederne i profitti.

Vergine. Non reprimete le emozioni, anche se in questo periodo tendete più a nasconderle che a mostrarle, specialmente a persone che conoscete poco.

Bilancia. L’ostinazione potrebbe farvi perdere molto tempo prezioso. Se una strada proprio non funziona, decidetevi a percorrerne una alternativa!

Scorpione. Venere opposta lancia un trigono a Plutone: tenerezza e possessività si intrecciano, potete dare molto ma pretendete altrettanto in cambio. In arrivo messaggi pieni di allusioni e di brio.

Sagittario. Innervositi dalla Luna opposta, rischiate di rovinarvi la domenica. Troppo concentrati su voi stessi, oggi proprio non siete del consueto umore.

Capricorno. Venere strizza l’occhio a Plutone nel segno. Un gesto affettuoso o una parola gentile sono sufficienti a far felice la persona che avete accanto.

Acquario. Tutto fila per il meglio, se siete voi a tenere le redini in mano, ma è meglio che non vi distraiate neppure per un secondo. Quante responsabilità!

Pesci. Nella conversazione potreste essere noiosi. Cercate di tenervi aggiornati sulle ultime novità e di non restare ancorati a vecchi preconcetti.

