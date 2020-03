L'oroscopo di oggi, sabato 28 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, sabato 28 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La possessività può diventare motivo di crisi, da parte vostra nei confronti del partner geloso o viceversa. Vi somigliate più di quanto pensiate!

Toro. Se siete single felici di volare di fiore in fiore state in guardia, perché Cupido vi ha già presi di mira per farvi innamorare perdutamente.

Gemelli. Testa confusa, tra fantasie irrealizzabili e progetti troncati a metà. Se li cercate, e sarebbe bene lo faceste, gli appoggi non vi mancano.

Cancro. Luna e Venere in armonia al vostro segno e al romantico Nettuno, con cui siete in ottimi rapporti. Complicità e condivisione i vostri punti di forza.

Leone. La coppia Luna-Venere in quadratura rivela tutte le sue ambizioni e anche le vostre. Peccato vi manchi la voglia di impegnarvi per tradurle in realtà.

Vergine. Viaggiare: ecco il lavoro che più vi si attaglia in questo sabato di inizio primavera. Meglio ancora se poi ci mettete anche la cucina locale…

Bilancia. A infastidirvi Plutone, ma ci avete fatto il callo! Neutrali gli altri pianeti, protettivi nei confronti di un dolce segreto d’amore.

Scorpione. La coppia Luna-Venere vi guarda dal segno opposto, senza malevolenza, ma solo per infondervi quel pizzico di gelosia che intenerisce il partner.

Sagittario. Vi sentite in ottima forma, grazie a un’alimentazione equilibrata e a un buon ritmo sonno-veglia. Non avete che da continuare così!

Capricorno. Coccolati da Giove nel segno in trigono alla coppia Luna-Venere, vi sentite in perfetta sintonia con l’ambiente e stimolati a dare di più.

Acquario. Vi sentite pigri e inconcludenti: nulla di divertente, né un’ escursione, né voglia di fare shopping. Peggio ancora se anche oggi vi tocca lavorare.

Pesci. Sabato dolce e divertente, con Mercurio e Nettuno nel segno che tengono bordone a Giove e alla coppia Luna-Venere, creativa e sensuale.

© Riproduzione riservata