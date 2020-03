L'oroscopo di oggi, giovedì 26 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, giovedì 26 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Non è facile mantenere sempre la calma, specialmente se avete spesso a che fare con persone un po’ presuntuose, almeno secondo voi.

Toro. Cambierete le cose e migliorarle di molto, se solo non ascolterete l’ego e i suoi capricci, a volte decisamente poco tollerabili.

Gemelli. Non dimenticate di leggere le mail, ogni tanto, e di restare aggiornati. In arrivo novità interessanti che non vi dispiaceranno affatto.

Cancro. L’intraprendenza č buona, ma dovreste zittire alcuni timori inutili che vi tolgono energie preziose, che potreste sfruttare piů proficuamente.

Leone. Tirate fuori il vostro altruismo e il vostro buon cuore, e in famiglia supererete in un colpo solo alcuni problemi che vi state portando dietro da tempo.

Vergine. Non esagerate con le critiche verso gli altri, o finirete per essere presi di mira. Vero che siete dei perfezionisti, ma serve anche tolleranza.

Bilancia. Semaforo rosso al mattino, con la Luna opposta e la coppia Marte-Plutone in quadratura che fomenta il vostro lato battagliero piů nascosto.

Scorpione. Alcune vostre scelte potrebbero risultare un po’ stravaganti e non essere comprese da chi non vi conosce bene. Dunque, cercate di limitarvi.

Sagittario. Non sempre tutte le ciambelle riescono col buco e, in più, in questo momento non vi fidate troppo di nessuna persona. Prima o poi passerà!

Capricorno. Alcuni interessi si rivelano fonte non solo di diletto, ma anche di qualche piccolo introito in più, che di questi tempi non fa mai male.

Acquario. Mattinata fluida, poi il cambio di Luna pomeridiano incupisce l’atmosfera in famiglia. Nulla di veramente importante, ma fastidi tanti… Disaccordi tra generazioni.

Pesci. Trattative interessanti ma da prendere con maestria, come si fa con l’onda lunga. Il denaro viene e va, ma di nuovo vi ritorna nelle tasche.

