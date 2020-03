L'oroscopo di oggi, martedì 24 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, martedì 24 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Vitalità garantita dal Sole e dalla Luna Nuova congiunti nel segno. Non è la logica a guidare le vostre mosse, ma il desiderio di conquista.

Toro. Sole e Luna Nuova imprigionati nella dodicesima Casa. Un mondo interiore ricco, variegato, scalpitante ma silenzioso vi si agita dentro.

Gemelli. Il vostro proverbiale realismo e il senso pratico non saranno privi di immaginazione, e proprio per questo i progetti avranno una marcia in più.

Cancro. Tanti bei progetti in mente, indubbiamente geniali, ma senza supporti, energie e fondi sufficienti è molto improbabile che da soli ce la facciate. Lasciate che la tenerezza fluisca.

Leone. Il lontano vi coinvolge: magari oltreconfine l’erba sarà più verde e i fiori più colorati… Giornata ideale per riflettere sui propri obiettivi.

Vergine. Desideri inconfessati e paure inconfessabili come ansie da abbandono vi si agitano nel cuore, impedendovi di godere degli affetti che avete accanto.

Bilancia. Amore problematico ma anche appagante: l’unico rischio che non correte è quello della calma piatta. Partner decisionista, ma con voi non è cosa insolita.

Scorpione. Focus sul lavoro, protagonista della giornata, con Sole e Luna in sesta Casa. In crescita anche l’interesse per l’ecologia e il benessere.

Sagittario. Forse è venuto il momento di restituire un piccolo prestito che avete ricevuto in passato, senza fare finta di non ricordarvene più.

Capricorno. Giornata dura per voi, soprattutto in famiglia. Un episodio del passato non vi lascia del tutto tranquilli. Emozioni compresse o addirittura represse.

Acquario. Se non cambiate idea volendo per forza perseguire alcuni obiettivi, il vostro sabato rischia di essere più pesante di quanto avete previsto.

Pesci. Giornata spendacciona e non sempre in oggetti utili e interessanti: così segnala la coppia Sole-Luna Nuova in seconda Casa, la banca dell’oroscopo.

© Riproduzione riservata