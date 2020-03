L'oroscopo di oggi, lunedì 23 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, lunedì 23 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Anche se farete mille cose, la stanchezza non si farà sentire fino a tarda sera, dato che potrete godere di energie fisiche quasi inesauribili. In quattro e quattr’otto la casa è sistemata, e avete tutto il tempo che volete per i vostri hobby.

Toro. Marte e Plutone in trigono al vostro segno vi invitano a fare passi avanti. Partner coccolone, Venere vi fa belli e amabili.

Gemelli. Mettete insieme volontà e fantasia, e potrete realizzare davvero grandi cose sia nella teoria che, cosa molto più importante, nella pratica.

Cancro. Partner battagliero, Plutone e Marte opposti fanno il resto. Ma se avete l’astuzia di trasformare il bisticcio in occasione di chiarimento, tutto andrà a posto.

Leone. Forse da voi stessi pretendete troppo, al punto da dedicarvi anima e corpo al lavoro trascurando i vostri cari, che per reazione vi tengono il muso.

Vergine. Grazie all’appoggio del partner, non c’è soluzione che non possiate trovare, anche perché avete bisogno di vivere in un clima di armonia.

Bilancia. Famiglia battagliera e non è un segreto: si sente lontano un miglio il tono concitato delle voci, amplificate da Marte e Plutone ostili!

Scorpione. Venere e Nettuno vi promettono amore, piacere e sentimenti ricambiati. Lavoro e affari facilitati dai vostri due astri guida, Marte e Plutone.

Sagittario. Lunedì senza infamia e senza lode. Sotto il tiro della coppia Luna-Nettuno, in famiglia si rischia di toccare argomenti spiacevoli.

Capricorno. Felici in coppia, dove regna l’armonia. I figli, poi, sono le pupille dei vostri occhi: guai a chi si permette di criticarli o correggerli!

Acquario. Un po’ sbalestrati, solleticati da ambizioni professionali fuori portata e da sogni d’amore che avreste preferito lasciare al loro posto.

Pesci. Eliminate alla radice ogni possibile fonte di distrazione, in modo che il vostro lavoro sia sempre quanto più preciso e puntuale possibile.

