È nato Lorenzo, Alessio Boni diventa papà per la prima volta a 53 anni

Diventa papà per la prima volta a 53 anni l'attore Alessio Boni.

Legato alla giornalista Nina Verdelli, Boni è diventato padre del piccolo Lorenzo. A dare notizia della nascita è il settimanale Chi. L'attore e la giornalista stanno insieme da 3 anni. Originario di Sarnico, in provincia di Bergamo, in queste settimane Boni è impegnato con la Onlus Cesvi per lanciare una raccolta fondi in favore di Bergamo, una delle città più colpite dal Coronavirus.

