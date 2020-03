L'oroscopo di oggi, domenica 22 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, domenica 22 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La novità del giorno è il passaggio di Saturno in sestile al vostro segno. In primo piano le amicizie: poche ma buone: in questo periodo vi frequentate in chat. Luna immobile e silente.

Toro. Domenica serena ed estremamente rilassante. Peccato che sul vostro cielo arrivi il nuvolone di Saturno, da oggi in pesante quadratura.

Gemelli. Quando camminate su un terreno poco conosciuto, sarebbe meglio fare un passo alla volta e guardarvi intorno con un po’ di circospezione.

Cancro. Una piccola preoccupazione svanirà, non appena capirete che si trattava soltanto di una paura che non aveva a che fare con nulla di reale.

Leone. Arriva l’opposizione di Saturno il censore, e questa volta tocca proprio a voi, che già ve la dovete vedere con la quadratura di Urano, che vi mette di fronte a decisioni difficili.

Vergine. Le richieste del partner non sono impossibili e anche quando non avreste affatto voglia di assecondarlo nelle sue scelte, vi converrebbe!

Bilancia. Giornata difficile per molti ma non per voi: vi liberate della quadratura di Saturno, che per anni ha appesantito l’atmosfera in famiglia. L’importante, oggi, è guardare all’essenziale.

Scorpione. Saturno oggi passa in quadratura, notizia che non vi farà piacere, soprattutto perché coinvolgerà la famiglia, la casa e il passato.

Sagittario. Buon per voi oggi che Saturno ha cambiato di segno, liberando finalmente il fronte delle vostre finanze, rimasto così a lungo sotto pressione!

Capricorno. Che giornata vi aspetta, veramente memorabile! Saturno esce di scena, o meglio dal vostro segno, lasciandovi sotto custodia di Marte e Plutone.

Acquario. Niente vino per il brindisi in onore di Saturno, da oggi nel segno. Solo succo di verdura, sedano in particolare, così gradito al vostro ospite.

Pesci. Mercurio nel segno fila più veloce grazie alla spinta di Urano in sestile. Domenica perfetta per dedicarvi ad un hobby che trascurate da un po’.

