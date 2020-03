Coronavirus, Ennio Morricone contro i flashmob in balcone: "Inopportuni"

Dopo Beppe Fiorello anche Ennio Morricone punta il dito contro i flashmob organizzati in balcone durante questi giorni di emergenza Coronavirus.

E se c'è chi li considera un momento di svago e di serenità per tanti italiani, il musicista li considera "inopportuni".

"La musica per me ha un valore assoluto - ha spiegato Morricone, intervistato dall'HuffPost - ma in questo momento non ha nessun valore. Non è che in una situazione del genere mi metto ad ascoltarla così da potermi consolare per quello che accade".

"Sono in casa con mia moglie Maria, non compongo e non ascolto musica, non è questo il momento. A me questo fatto che molti cantino dai balconi o tra di loro e che sventolino le bandiere, da un lato fa simpatia, dall’altro lo ritengo inopportuno. Certo, un po’ di leggerezza può aiutare, ma ci vorrebbe più rispetto".

