L'oroscopo di oggi, venerdì 20 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, venerdì 20 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Inizia la stagione del vostro compleanno! Entrando nel segno, oggi il Sole apre ufficialmente l’anno zodiacale e dà il via alla primavera. La persona amata vi sorprenderà con una piccola ma graditissima sorpresa.

Toro. Non sarà affatto difficile trovare dei punti in comune, in modo da non litigare e andare così d’amore e d’accordo per tutto il tempo.

Gemelli. Due tendenze per questa giornata: una aerea e leggera, quella che appare agli occhi di tutti; l’altra profonda, segreta e tormentata. La razionalità oggi è il vostro anello mancante.

Cancro. L’amato bene è un osso duro, ma con la dolcezza che vi contraddistingue lo legherete a voi per sempre. Affari in sospeso, perciò fino a lunedì gettate la spugna e vi dedicate soltanto a voi stessi.

Leone. Maretta con il partner. A ridimensionare i problemi che voi per carattere tendereste a ingigantire, entra in scena il trigono del Sole arietino.

Vergine. Dalla vostra parte tutti gli astri in segno di Terra, e cioè Venere, Marte, Saturno e Giove, l’astro della fortuna, in armonioso trigono.

Bilancia. A vostro favore la Luna, pronta a proteggervi da eventuali episodi temporaleschi in famiglia. Al lavoro, tutti si aspettano da voi un immediato adeguamento alle nuove direttive.

Scorpione. A contrariarvi la Luna acquariana, soprattutto nei rapporti con i familiari, che non vedono di buon occhio il vostro impegno lavorativo, così massiccio.

Sagittario. Cercate di essere diplomatici e, senza prendere una posizione in particolare, esprimete il vostro giudizio puntando a ristabilire un accordo.

Capricorno. Marte e Giove nel segno e Venere la dolce in trigono. In barba alla vostra fama di lupi solitari, l’amore vive uno dei suoi momenti migliori. Figli adorabili o magari intendete metterne uno in cantiere.

Acquario. La famiglia vi adora e voi la ricambiate con un solido affetto, ma non sopportate di sentirvi così controllati, coccolati come bimbetti dell’asilo.

Pesci. Parole d’amore e promesse di eterna amicizia. Vicini o lontani, quando le anime vibrano sulla stessa frequenza, le distanze si annullano.

