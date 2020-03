"Io resto a casa", Sonia Bruganelli contro i vip: "Facile in una villa con piscina"

Sonia Bruganelli punta il dito contro tutti i vip che in questi giorni hanno lanciato un appello a rimanere in casa, vista l'emergenza Coronavirus. "Io resto a casa lo voglio scritto da chi vive in 50 metri, con tre figli e senza tata. Non da persone come me che hanno case a due piani e ville con piscina e fanno la morale a tutti".

Nonostante lei stessa si consideri una "privilegiata", la moglie di Paolo Bonolis ha voluto comunque dire la sua, spiegando che è molto facile parlare per chi non ha problemi. "Per la gente comune - dice - è tutto molto più complicato e difficile".

