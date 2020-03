L'oroscopo di oggi, mercoledì 18 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, mercoledì 18 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Da quel che lasciano intendere vari pianeti alti nel cielo in quadratura al segno, la giornata non si preannuncia proprio delle più tranquille.

Toro. In coppia prevale la complicità, vi sostenete a vicenda! Telefonate da persone lontane, da cui giungono anche inviti.

Gemelli. Meno vivaci del solito oggi, ma comunque presi a coltivare i contatti, anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate superficiali nelle decisioni.

Cancro. Una sensazione di reciproca incomprensione vi allontana dalla persona cui volete comunque un gran bene: tra realtà e sogno, in mezzo c’è l’oceano.

Leone. Luna ignava ma di sicuro non pigra, visto che transita rampante nella vostra sesta Casa, insieme al munifico Giove e a Marte e Plutone stacanovisti.

Vergine. La giornata appaga le vostre aspettative, grazie a Luna, Marte, Giove e Plutone che si attivano per mandare a buon fine ogni programma. Nel rapporto a due, concedete più spazio ai sogni.

Bilancia. Famiglia esigente, sotto il tiro di tanti pianeti in quadratura. Organizzatevi meglio per far fronte alle incombenze quotidiane. Il rapporto di coppia si arricchisce di interessi comuni.

Scorpione. La giornata per voi scorre tranquilla, senza ansie né turbamenti. I rapporti procedono all’insegna dell’armonia, proiettati verso il domani.

Sagittario. Rassicuranti gli investimenti, anche se la linea prudente non vi regala nulla. Per ottenere bisogna osare e accettare un margine di rischio.

Capricorno. Il prestigioso quartetto di pianeti nel segno parla chiaro: oggi lo scettro del comando lo impugnate voi, più carismatici e autorevoli che mai.

Acquario. Più ermetici che mai, alle domande del partner rispondete a monosillabi: non vi va di parlare delle vostre emozioni, nemmeno alla persona a voi più vicina.

Pesci. Sole e Nettuno nel segno beneficiano del magico quartetto di pianeti in sestile: alla sensibilità si aggiunge la grinta.

