L'oroscopo di oggi, martedì 17 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, martedì 17 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Giornata impegnativa al lavoro, ma i risultati sono migliori rispetto alle vostre previsioni: più soddisfazioni e anche più guadagno.

Toro. Belli, sicuri di voi stessi e anche un po’ stravaganti: con queste credenziali date il via ad un’ottima giornata, sostenuti dal trigono lunare. Qualche difficoltà rende più affascinante l’obiettivo.

Gemelli. Sentimenti nelle retrovie: se il partner vi ha offesi gli tenete il broncio, se la storia è finita a riallacciare non ci pensate nemmeno.

Cancro. Galeotta un’amicizia che preme per ottenere da voi qualcosa di più: tutto regolare se il cuore è libero, ma se non lo è si preannunciano guai. I cambiamenti ci sono, positivi o no dipende da voi.

Leone. Focus sul lavoro. La Luna dà il via a una giornata impegnativa, ricca di incombenze ma anche di novità. Anche la cura dell’immagine ha la sua importanza poiché, come si suol dire, “l’abito fa il monaco”.

Vergine. Sostenuti dalla Luna in combutta con Venere e Urano, garante di successi nel lavoro, probabilmente anche all’estero e magari anche incontri fatali in rete.

Bilancia. Famiglia turbolenta, mentre l’amore, se c’è, rimane segreto per varie ragioni, lavorative o personali. Non ve la sentite di aprire il cuore.

Scorpione. Venere e Urano restano di guardia all’opposizione: nel rapporto a due non è piacevole sentirsi marcati stretti. In coppia e in famiglia, no a imposizioni e divieti.

Sagittario. La palma della vittoria tocca al lavoro dove, un po’ grazie alla vostra simpatia e un po’ per un evento fortuito, balzate in alto nella classifica.

Capricorno. Spesso vi si accusa di essere freddi e distaccati, invece quando vi prendete una cotta vi coinvolgete eccome… Occhio alla freccia di Cupido!

Acquario. Famiglia affettuosa ma pressante, quello che desiderate è allentare un po’ la stretta: il collare non fa per voi e dopo un po’ diventa soffocante.

Pesci. Messaggio intrigante da una persona conosciuta da poco. Sulle prime faticate a lasciarvi andare e invece farete bene a fidarvi: da cosa nasce cosa…

