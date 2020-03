Lodovica Comello dà alla luce Teo, è lei la prima vip a partorire in piena emergenza Coronavirus

Lodovica Comello è diventata mamma, è nato infatti Teo. La cantante e conduttrice ha dato alla luce il suo primogenito, in piena emergenza Coronavirus.

Il bambino è nato dal suo matrimonio con Tomas Goldschmidt. La Comello è la prima vip ad aver partorito in questi giorni di epidemia.

"Ciao Teo", ha scritto la Comello su Instagram pubblicando una foto delle mani del bambino.

"È un momento assurdo per dare alla luce un bambino - aveva detto nei giorni scorsi la Comello -. A tratti sembra una barzelletta: se me l’avessero raccontato due mesi fa non ci avrei creduto, invece è tutto reale, così come è reale il fatto che non abbiamo molte alternative per andare avanti".

