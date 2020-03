L'oroscopo di oggi, lunedì 16 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, lunedì 16 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Anche se avete avuto qualche difficoltà, ora riprenderete in mano le redini della situazione e condurrete tutti alla meta, senza intoppi.

Toro. Alcuni semi già piantati devono essere annaffiati e custoditi con cura, o non germoglieranno come dovrebbero. Abbandonate ogni pensiero negativo.

Gemelli. È il partner con i suoi umori e la famiglia con le sue esigenze a indirizzare la giornata. Cercando un compromesso, rischiate di scontentare tutti.

Cancro. Luna stacanovista per tutta la mattinata, ma dal pomeriggio l’attenzione si sposta sul rapporto a due, i figli, le relazioni interpersonali.

Leone. Con la Luna focosa in trigono, la mattinata è tutta per l’amore o almeno per i pensieri piacevoli e stuzzicanti che l’argomento vi suscita.

Vergine. Mattinata fastidiosa con la Luna in quadratura, ma dal pomeriggio, quando cambia segno, cambiate umore anche voi, diventando più malleabili.

Bilancia. Forse l’orizzonte non vi sembra tanto roseo, ma il problema sono gli occhiali scuri che indossate. Toglieteli, e la realtà sarà migliore di quanto pensiate. Spesso alcune paure sono solo frutto della vostra mente.

Scorpione. Focus su affari e finanze, il business sempre al centro dei vostri pensieri. Rispetto alla mattinata, il pomeriggio è più arioso, leggero e sereno. Portate avanti un progetto che vi sta a cuore.

Sagittario. Con la Luna nel segno la mattinata è tutta vostra. Discreto il pomeriggio, anche se la Bianca Signora limita le spese alla sfera domestica.

Capricorno. Sottotono per tutta la mattina, con la Luna in dodicesima Casa che comprime le emozioni e blocca le iniziative, rallentandovi il solito ritmo.

Acquario. Serenità a tutto campo. Potete ringraziare il vostro buon carattere e anche il partner, ma in primis la Luna positiva e ottimista.

Pesci. Fate fruttare la vostra fantasia senza fermarvi a ciò che già avete fatto. Mettendo in gioco la creatività, le cose si fanno interessanti. In questo modo la noia sparisce, e diventa emozione e interesse.

