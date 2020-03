L'oroscopo di oggi, domenica 15 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, domenica 15 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Pimpanti in coppia, eccitati in gruppo. Non è il sentimento a intrigarvi, ma l’ipotesi di una partenza, perché l’amore del momento è il viaggio!

Toro. Calma piatta e giornata anonima, insomma la tipica domenica svogliata. Nettuno vi fa sognare, mentre la Luna non muove un dito per compiacervi.

Gemelli. Mille progetti in mente per trascorrere allegramente la domenica, ma la disorganizzazione regna sovrana e rischiate di non concludere nulla.

Cancro. In transito nella vostra sesta Casa, la Luna parla di impegni. Nonostante sia domenica, sembra che oggi tutti abbiano bisogno proprio di voi.

Leone. La Luna vi parla di un amore solido e duraturo, ma un sentimento di nostalgia vi riporta indietro nell’album dei ricordi, rievocando eventi e persone.

Vergine. Un po’ di tensione finisce con l’appesantire l’atmosfera in coppia e in famiglia, ma basterà poco a farvi ritrovare la sintonia di sempre.

Bilancia. La Luna in sestile promette socievolezza e svaghi. Per l’occasione vi mettete in ghingheri e contribuite alla buona riuscita della festa. Massima disponibilità anche al lavoro, se siete di turno.

Scorpione. La prima preoccupazione oggi è quella di far felici le persone care, la seconda acquistare qualcosa di bello e funzionale per la casa o per i figli.

Sagittario. In crescita i buoni propositi, ma oggi rischia di crescere anche il disordine. Se non mettete le cose a posto, potreste non raccapezzarvi più. La Luna con una mano dà e con l’altra toglie.

Capricorno. La domenica scorre un po’ in sordina, senza clamori né eventi eclatanti. Approfittate dei tempi morti per organizzare al meglio i vostri impegni.

Acquario. La Luna in sestile vi dà una bella spinta, ecco perché già di buonora siete in pista per raggiungere gli amici in partenza per un’escursione.

Pesci. Se siete di turno sgobbate sodo per non deludere il vostro capo, ma il pomeriggio e la sera li riservate solo a voi stessi e ai vostri interessi. Pigro relax per chi non è chiamato al dovere, vi piace poltrire tra letture e tv.

