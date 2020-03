La classifica dei siti di informazione, a gennaio Gds.it cresce ancora

Cresce Gds.it. A confermarlo è l'ultima classifica di Comscore relativa all'informazione on line a gennaio 2020. Rispetto al mese precedente (dicembre 2019), il sito internet del Giornale di Sicilia ha visto aumentare i suoi utenti del 31 per cento, uno degli incrementi più alti tra i media italiani.

In particolare, secondo quanto rileva la società di ricerca, a gennaio Gds.it è in 38esima posizione nella classifica dei cento media con 5.298.000 utenti contro i 4.034.000 registrati a dicembre. La crescita a inizio anno ha riguardato in particolare i siti dei quotidiani e la percentuale registrata da Gds.it è la quarta più alta, come è possibile vedere nella classifica che riportiamo qui sotto.

