L'oroscopo di oggi, venerdì 13 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, venerdì 13 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Con Venere in seconda Casa le vostre passioni personali si sfogano tutte nello shopping. Ma l’alternativa c’è: lasciare il portafoglio a casa. Possessivi in amore, ma al partner farà piacere.

Toro. Beati voi, che avete Venere la dolce nel segno, leggermente osteggiata dalla Luna opposta, ma subito ringalluzzita dalla coppia Marte-Giove.

Gemelli. Giornata sottotono e sentimenti nelle retrovie, con Venere prigioniera in dodicesima Casa e la Luna nella sesta, quella che parla solo di lavoro.

Cancro. In una trattativa d’affari, state in guardia: l’interlocutore non è certo l’angioletto che immaginate, farà carte false per mettervi nel sacco.

Leone. Presentare oggi la vostra nuova fiamma in famiglia non è una trovata geniale, perciò, se siete in tempo, accampate una scusa e cambiate programma.

Vergine. Ma che splendida giornata, con Venere, Marte e Giove in trigono, mentre la Luna ammicca in sestile. Fantastica in viaggio, romantica in coppia.

Bilancia. Giornata di acquisti, trovate tutto ciò che vi serve, anche gli ingredienti per improvvisare una cena per amici o parenti arrivati senza preavviso.

Scorpione. Amore protagonista della giornata e, contrariamente a quanto avviene di solito, oggi ne parlate senza inibizioni… ma solo con la persona interessata!

Sagittario. Un po’ di malinconia pensando a persone o cose uscite definitivamente dalla vostra vita, ammesso che “definitivamente” si attagli alla situazione.

Capricorno. Il cielo è dalla vostra e voi siete perfetti in ogni occasione, cavalcate la tigre del destino con incredibile disinvoltura, grinta e savoir-faire.

Acquario. Famiglia protettiva, troppo per i vostri gusti. Non ha ancora capito di che pasta siete fatti: liberi, indipendenti e insofferenti alle smancerie. Poca voglia di fare.

Pesci. Giornata da segnare sul calendario con uno smile. Tutto ben dosato, come in una torta ben riuscita: energia, sensibilità e anche un pizzico di buona sorte.

