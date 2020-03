L'oroscopo di oggi, giovedì 12 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, giovedì 12 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Giornata introspettiva. Una parte importante delle vostre attività, fisiche e mentali, è rivolta a questioni personali in attesa di soluzione.

Toro. Molto rumore per nulla. Il vero problema di oggi è che siete discontinui, alzate un gran polverone ma poi finite per non combinare un granché.

Gemelli. Sos di lavoro a cui non potete dire di no: innervositi, mandate a monte programmi e appuntamenti per prestare la vostra opera risolutiva.

Cancro. Dall’amicizia all’amore il passo è breve, ma mentre la Luna promette meraviglie, Urano confonde le carte in tavola, impedendovi di vederci chiaro.

Leone. La famiglia non capisce e non accetta le vostre velleità di successo, ma probabilmente siete voi per primi a non far nulla per essere compresi.

Vergine. A vostro favore la Luna e Urano, tra loro si fronteggiano ma voi ve la cavate restandone fuori, risparmiandovi una bella arrabbiatura.

Bilancia. Qualche acquisto oggi ve lo concedete di sicuro: oggetti di pregio e di lunga durata, dall’arredo agli utensili per la casa fino agli accessori.

Scorpione. Luna protagonista, ma sarebbe meglio che non lo fosse, visto che si scontra con Urano mettendo in difficoltà anche voi. Partner intrattabile.

Sagittario. Nessun astro contrario ma neanche a vostro favore, oggi ve la dovrete cavare da soli! Per questo prendete sportivamente tutto ciò che arriva. Un lavoretto extra, una richiesta d’aiuto da parte di un amico…

Capricorno. Favorevoli la Luna e Urano, attivi sul fronte delle amicizie e dell’amore: con queste credenziali, ciascuno avrà la parte che gli compete.

Acquario. Tensioni e litigi in famiglia, e questa non è una novità. Ma oggi che tutti hanno la luna storta, a cominciare da voi, le cose si complicano.

Pesci. Luna d’Acqua dalla vostra, movimentata quanto basta dall’opposizione di Urano. Ottimi affari, tra compravendite online e trattative private.

