L'oroscopo di oggi, mercoledì 11 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, mercoledì 11 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Giornata da archiviare, sotto il tiro della Luna in opposizione e di Marte in quadratura. Tensioni a tutto campo, in coppia, in famiglia, al lavoro. Vero è che la vostra irruenza irriterebbe chiunque.

Toro. Un meeting fuori sede è sempre una festa per voi. Ottimo staccare la spina per qualche giorno, serviti e riveriti in una struttura confortevole.

Gemelli. In bilico tra amicizia e amore, furbetti, vorreste i vantaggi di entrambi. E così continuate a tergiversare, aspettando che sia il tempo a decidere.

Cancro. Lunatici per carattere, ma doppiamente lunatici oggi, con la Luna e Marte ostili. Malumori in famiglia e qualche muso lungo in coppia.

Leone. Giornata dura al lavoro, di idee ne avete ma vi manca l’energia per realizzarle. Di buono c’è che la fiducia in voi stessi non viene mai meno.

Vergine. Finanze in crescita, anche se di tanto in tanto vi cavate qualche sfizio, soprattutto moda e bijoux: per i gioielli avete una vera e propria passione!

Bilancia. La Luna in transito nel vostro segno dovrebbe sostenervi, ma sotto il tiro di Marte ostile perde energia. Aria di tempesta, soprattutto in famiglia.

Scorpione. Giornata proficua, qualunque incombenza vi venga affibbiata la prendete con filosofia. Meglio lavorare tanto piuttosto che non lavorare per niente...

Sagittario. Concorrenza agguerrita, al lavoro non c’è tempo da perdere e possibilità di fermarsi a prendere fiato: solo chi corre taglierà il traguardo!

Capricorno. Giornata di contrasti con Marte battagliero nel segno, scalpitante di grinta e iniziativa, messo a tacere dalla Luna, scaltra e negoziatrice.

Acquario. Luna d’Aria, la vostra preferita. Chissà se sarà sufficiente a darvi la serenità necessaria per affrontare le prove che Marte vi mette di fronte.

Pesci. Spese pazze! Al centro commerciale, all’outlet o nelle boutique sfiziose del centro: la scelta dipenderà solo dalla “misura” del portafoglio.

