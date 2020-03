L'oroscopo di oggi, martedì 10 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, martedì 10 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Insicurezze e rivalità gravano sul rapporto di coppia. In realtà il problema sono le vostre prese di posizione, il diavoletto in questione siete voi...

Toro. Focus sul lavoro e sul guadagno, quello che vi regala sicurezza e qualche premio di consolazione: un bell’acquisto per voi e per i vostri cari.

Gemelli. Segnali di inequivocabile interesse da parte di una nuova conoscenza, ma è troppo presto per trasformare l’amicizia in amore: godetevi il flirt.

Cancro. Oggi vi tocca sgobbare e la famiglia ne risente. Nulla vi innervosisce di più delle rimostranze del partner, che vi vorrebbe a casa in orario.

Leone. La Luna in sestile vi fa l’occhiolino, promettendovi begli incontri e una serata divertente, ma il fulcro dei vostri interessi resta la professione. Facce interessanti per chi è in cerca della mezza mela.

Vergine. Privilegiato il settore commerciale, sgobbate molto ma guadagnate bene. Anche se tanti soldi entrano e tanti ne escono, salassati da spese e tasse.

Bilancia. La Luna nel segno vi rende ipersensibili e delicati nei sentimenti, ma proprio per questo più facili nel risentire della minima disarmonia ambientale.

Scorpione. Niente più che il solito tran tran, forse vi manca la motivazione o forse l’energia per mettervi in gioco e lanciarvi in un nuovo progetto.

Sagittario. Cielo armonico sopra la vostra testa, con la Luna in sestile, anche se Saturno raffredda un po’ il suo entusiasmo e rallenta i vostri guadagni.

Capricorno. Alta nel cielo e in quadratura, la Luna vi rema contro, mostrandosi antipatica e caparbia. Difficile realizzare le vostre aspettative in tempi brevi. Il lavoro è per voi la migliore valvola di sfogo.

Acquario. Bene i rapporti, meglio ancora se virtuali, lontani quanto basta da non attentare alla vostra indipendenza, ma ugualmente stuzzicanti e coinvolgenti.

Pesci. Il cielo in questo martedì vi guarda solo di sguincio, senza regalarvi chissà quali opportunità, ma nemmeno gravarvi con fastidiosi imprevisti.

