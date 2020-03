Coronavirus, l'appello sui social: "#Ioresto e non vado al Sud"

"Anche io ho paura, anche io voglio tornare a casa, anche io voglio sentirmi al sicuro tra le braccia di mia madre. Ma non è questo il momento di agire impulsivamente! #IORESTO Fatelo anche voi!", è l’appello postato sui social dal blogger "Un terrone a Milano".

Per molti che sono partiti per il Sud dopo che la Lombardia è stata blindata per decreto, in tanti hanno deciso di restare: "Anche io vorrei tornare a casa, vorrei stare con la mia nonna, abbracciarla e dirle quanto la amo. Ma - scrive Martina - ho deciso con mia madre di non scendere, rimango qui, perché non voglio togliere a loro la possibilità di viversi gli ultimi momenti con lei. Io resto. Mi fa male il cuore ma io resto». «Io resto - aggiunge un’altra ragazza - Ad agosto poi vado a mare nella mia amata Calabria».

E ancora, scrive Vanessa: "Vivo e lavoro a Milano, una città che amo. Non vedo la mia famiglia da agosto, mi mancano come l'aria... ma per tutelarli #ioresto". Teresa da Messina aggiunge: "Anche io resto con la mia famiglia qui. Ma il mio cuore è a Messina dal resto della mia famiglia. Io voglio tornare a casa mia".

