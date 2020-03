Coronavirus, Fiorello punta all'ironia e lancia l'appello: "Restiamo tutti a casa"

Come Chiara Ferragni e la sorella Catena, anche Rosario Fiorello lancia il suo appello a rispettare le nuove misure del governo. Lo showman punta all'ironia e a suo modo invita tutti, con un video pubblicato su Instagram, a restare a casa per contrastare la diffusione del coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram #coronavirus Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: 8 Mar 2020 alle ore 6:56 PDT

«Ciao da Fiorello, come state ragazzi? Tutto bene?», dice lo showman dal suo divano rosso. «E allora, ho un’idea per tutti noi: visto il periodo, ma perché non stiamo un pò a casa? Tutti a casa? Guardate che è bello. Che è 'sta roba? Andare in giro a fare gli aperitivi, a fare le feste, a trovarsi in trenta, quaranta amici tutti insieme appiccicati a meno di un metro di distanza... che brutta cosa! Invece a casa si riscoprono giochi nuovi. Potete giocare e Monopoly, a Risiko, al mimo dei film, potete fare il karaoke, divertirvi con i vostri genitori, i vostri parenti. State a casa che è meglio, evitiamo di uscire in questo periodo! Si sta tanto bene sul divano, guardate come sto sereno io...».

Poi la chiusa, con il richiamo alla gag sugli "-ismi" lanciata a Sanremo: «C'è del casismo intorno a me... fai come me: resta a casa».

