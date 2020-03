L'oroscopo di oggi, sabato 7 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, sabato 7 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Famiglia affettuosa ma non pressante. In casa parlate molto, vi capite al volo e nel tempo libero organizzate sempre qualcosa da fare insieme.

Toro. In famiglia alcuni nodi vengono al pettine: siate sinceri e disponibili, ma lasciate che anche gli altri si assumano le proprie responsabilità.

Gemelli. Luna e Mercurio dalla vostra, pronti a incoraggiarvi e a darvi fiducia, poco importa se fra loro non corre buon sangue. Rapporti sereni con l’ambiente.

Cancro. D’amore ancora non se ne parla, preferite limitarvi all’amicizia, anche se sotto la facciata complice si avvertono i bollori della passione.

Leone. Al centro della scena, a qualsiasi costo. Se i creativi siete voi, vi meritate l’applauso! I problemi iniziano se il consenso lo rubate a qualcun altro.

Vergine. Atmosfera rilassata in casa, forse anche troppo. Al lavoro sfoggiate le vostre doti migliori: elasticità mentale e apertura verso gli altri.

Bilancia. Più che d’amore oggi si può parlare d’amicizia, ma domani chissà… L’attrazione c’è, anche se ancora nascosta nelle pieghe dell’inconscio.

Scorpione. Sabato tedioso, anche senza grosse difficoltà: Luna e Mercurio, entrambi in quadratura al segno, creano un sottile disagio nelle relazioni.

Sagittario. La vostra professionalità non fa una grinza: serietà e impegno, binomio irrinunciabile, con un tocco di genialità. Affari veloci e fortunati.

Capricorno. Bene esaminare nei dettagli la vostra attività e rivedere i progetti da avviare, focalizzando eventuali modifiche e possibili miglioramenti.

Acquario. Che strano, così simpatici e gentili eppure tutti vi danno contro: il partner, geloso del vostro successo e la famiglia che teme prendiate il volo.

Pesci. La Luna parla di lavoro. E considerato che in quanto a organizzazione non siete proprio il massimo, vi conviene prendere le cose per tempo.

