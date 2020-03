Coronavirus, Chiara Ferragni ai follower: "Riflettete, fate qualche sacrificio"

"Non facciamo cose stupide in questo periodo, sacrifichiamoci". Così Chiara Ferragni invita i suoi follower su Instagram alla prevenzione dal coronavirus. "Anche se la malattia può di per sé non farci paura, il fatto che possa passare da una persona all'altra dovrebbe farci pensare".

L'influencer invita ad avere maggiore attenzione e a fare qualche sacrificio "come tutti quanti. Anche io ho dovuto annullare tanti lavori".

E poi conclude ricordando le precauzioni da osservare: "La cosa che deve rincuorarci è che si tratta di un periodo limitato e se ci affidiamo alle indicazioni che ci sono state date, evitando soprattutto l'assembramento di persone, l'epidemia avrà una durata molto più breve".

