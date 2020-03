L'oroscopo di oggi, giovedì 5 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, giovedì 5 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Braccio di ferro tra questioni di cuore o di famiglia e ambizioni personali. Vincerà la situazione alla quale tenete di più, almeno per ora.

Toro. Benvenuta Venere! Il vostro astro guida oggi approda nel segno, dove sarà nel pieno della sua bellezza, espletando al massimo il potere seduttivo.

Gemelli. Giornata sottotono, non siete dell’umore giusto per ridere e scherzare come al solito. Acquisti consolatori, dall’abbigliamento alle cibarie.

Cancro. Dal partner vi aspettate molto, ma per far funzionare il rapporto dovete imparare ad accettarvi per quello che siete, senza forvianti idealizzazioni.

Leone. Sentirvi snobbati vi colpisce nell’orgoglio, oggi che una Luna ignava e immobile vi osserva in silenzio, senza alzare un dito in vostro favore.

Vergine. In coppia uno dei due fa il birichino, forse voi, ma solo per gioco. Attenti, il partner vi tiene d’occhio, pronto a rendervi pan per focaccia.

Bilancia. Giornata storta, come storta è la Luna in quadratura cui fa da contralto Marte, anch’esso ostile. Scontenti su tutti i fronti, famiglia e lavoro.

Scorpione. Se avete già la persona perfetta accanto a voi, attenti a non rovinare tutto con le vostre stesse mani, cedendo alla gelosia e alla diffidenza.

Sagittario. Non vi è d’aiuto la Luna odierna che vi guarda senza battere ciglio. Tanto più che Sole e Nettuno ingigantiscono i problemi e vi destabilizzano.

Capricorno. Venere si posiziona in trigono, l’aspetto più intrigante per chi attende l’incontro fatale o punta ai confetti o magari spera nell’arrivo di un bebè…

Acquario. Il vostro cuore grande si restringe un po’ con il passaggio di Venere gelosa e abitudinaria in quadratura. L’amore conosce una fase di stanca.

Pesci. Venere oggi passa dalla seconda alla vostra terza Casa, vale a dire dal denaro guadagnato e speso a quello scambiato in affari e trattative. Dolcissima la Luna, in trigono a Nettuno nel segno.

