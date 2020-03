L'oroscopo di oggi, martedì 3 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, martedì 3 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Punti di forza bellezza e amore, promessi da Venere nel vostro segno: Saturno l’appanna un po’, ma non abbastanza da farvi perdere fascino.

Toro. Sul fronte del cuore qualche incertezza. Se una persona vi intriga ma non sapete abbastanza di lei, tergiversate prima di accettare un invito.

Gemelli. Qualche complicazione a causa di un risultato nettamente inferiore alle aspettative: evidente che qualcosa o qualcuno si è messo di mezzo.

Cancro. Niente di meglio, in questo momento, che puntare sul presente. Il passato può farvi indulgere nella nostalgia e il futuro può mandarvi in confusione.

Leone. Siate scaltri: l’abilità sta nel crearvi intorno una rete di collaboratori che vi diano man forte dove non arrivate con le vostre sole forze.

Vergine. Giornata complicata, sotto il tiro della Luna in quadratura. Anche Nettuno vi dà contro, creando confusione e gettando fumo sulla vita di coppia.

Bilancia. Viaggi e spostamenti movimentano la giornata. Potreste già essere in treno, in aereo o semplicemente in auto, per affari o per piacere.

Scorpione. Creatività raffinatissima. Arte, fotografia e musica non sono solo interessi amatoriali, ma diventano opportunità professionali da coltivare. Qualche difficoltà rende più affascinante l’obiettivo.

Sagittario. Avete dentro tanto fuoco e passione da dare, ma una volta giunti a un passo dall’amore fate dietro front, cambiando atteggiamento e bandiera.

Capricorno. Se in casa c’è maretta, e con la quadratura Venere-Saturno è probabile che sia così, l’ufficio diventa luogo consolatorio: lavorare vi scarica. Guadagni discreti e fondi a disposizione per il lancio di un nuovo progetto.

Acquario. Con tanta voglia di divertirvi, tenderete ad essere un po’ insofferenti se dovrete fare qualcosa che non soddisfa il vostro spirito pionieristico.

Pesci. La vostra ineffabile dolcezza non vi abbandona mai, anche quando gli altri non vi capiscono continuate imperterriti per la vostra strada.

