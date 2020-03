L'oroscopo di oggi, domenica 1 marzo: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, domenica 1 marzo. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Focus sulle finanze, così vuole la Luna in seconda Casa, peraltro positiva nei confronti di Saturno e Plutone, con i quali avete un conto aperto. Eventuali conflitti si placano.

Toro. Con la Luna nel segno, in trigono a Saturno e Plutone, nessun segreto è ammesso o perdonato. Pretendete chiarezza, offrendo in cambio stabilità.

Gemelli. Poca energia e ancor meno sensibilità. Nettuno alto nel cielo, insieme a Mercurio, continua a confondervi le idee con nonchalance.

Cancro. Saturno e Plutone vi tengono d’occhio dal segno opposto. Se il rapporto a due si fonda sulla complicità, sentitevi pure in una botte di ferro.

Leone. Luna alta nel cielo e in quadratura, sempre fonte di fraintendimenti e malumori, specie per chi ha potere o per chi se lo vorrebbe prendere.

Vergine. Molto piacevole il mercatino delle pulci per voi collezionisti di chicche, dai francobolli alle vecchie monete, dalle cartoline ai libri usati…

Bilancia. Mugugni e recriminazioni in famiglia per la divisione dei ruoli, quando si tratta di mettere ordine in casa c’è sempre qualcuno che si defila.

Scorpione. L’amore esce allo scoperto ed entra a far parte del quotidiano: conferite ufficialità al rapporto presentando il nuovo partner ad amici e famiglia. In forma ma non in formissima.

Sagittario. Focus sul lavoro, con la Luna in sesta Casa. Potete sfoggiare una professionalità fuori dal comune, fatta di titoli ed esperienze sul campo.

Capricorno. Luna in trigono a Saturno e Plutone nel segno. Con voi la forza dell’amore, stabile e profondo, capace di esprimersi e proiettarsi verso il futuro.

Acquario. Non fatevi condizionare da richieste familiari pretenziose e situazioni complicate, ricordate che la parola chiave del vostro segno è libertà! Un bel daffare in casa, tra pulizie e faccende lasciate in sospeso.

Pesci. Una prima occhiata vi è sufficiente a stabilire l’affidabilità di certe persone: seguendo il vostro istinto, non correrete alcun rischio.

© Riproduzione riservata