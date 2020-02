L'oroscopo di oggi, sabato 29 febbraio: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, sabato 29 febbraio. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Avete parecchi sogni nel cassetto, realizzarli tutti non è possibile. Operate una scelta anche tenendo conto dell’investimento economico richiesto. In materia di finanze oggi siete a cavallo.

Toro. Il trigono di Giove alla Luna va a sostegno della buona sorte e vi rassicura in merito ai progetti a cui avete dato vita, quindi niente incertezze. Riceverete conferme e approvazione dalle persone vicine.

Gemelli. È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore.

Cancro. Pervasi da un senso di benessere e da una leggera euforia, oggi, grazie alla Luna in Toro, affrontate la vita con il sorriso sulle labbra.

Leone. Malumore in vista. Niente passi falsi nella professione: specie con i collaboratori e i soci in affari, rischiate di entrare in rotta di collisione.

Vergine. Con il supporto di Giove che la gratifica con un trigono, la Luna vi mostra il suo lato più rassicurante. Contatti con persone lontane.

Bilancia. Il mese si conclude con un’atmosfera tranquilla, pochi divertimenti, ma grande concentrazione sul lavoro, che vi ripaga con soddisfazioni “contanti”. Molti sono pronti a darvi una mano per una storia d’amore un po’ deludente.

Scorpione. Protetti da amici premurosi e da una leggera incoscienza, superate un cambiamento imprevisto rivelandovi immuni alle ansie per il futuro. Iniziative di gruppo nascono oggi sotto una buona stella.

Sagittario. Clima disteso. Occuparvi delle pulizie della casa, del giardino o dedicarvi a qualche hobby da tempo trascurato, vi infonde serenità.

Capricorno. Positivi consolidamenti nell’attività. Rassicurati da una stabile condizione economica, potete permettervi di essere ottimisti sui nuovi programmi. L’amore si vive alla giornata.

Acquario. Sarà perché siete giù di corda o perché la Luna in Toro ha sempre il potere di irritarvi, fatto sta che apparite fiacchi e immusoniti.

Pesci. La Luna armonica a Nettuno, con un soffio di vento, spazza via ogni malumore. Il futuro appare promettente e la serenità un traguardo realizzabile.

© Riproduzione riservata