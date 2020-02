L'oroscopo di oggi, venerdì 28 febbraio: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, venerdì 28 febbraio. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Far quadrare i conti è il rebus del momento. Vi impegnate senza risparmiarvi sacrificando interessi e tempo libero, ma la sicurezza continua a sfuggirvi di mano.

Toro. Il lavoro e il denaro girano bene e magari azzeccherete anche qualche numero al Lotto, ma la perla preziosa del periodo è la tranquillità.

Gemelli. Le grane professionali e la relativa dedizione richiesta vi spremono come limoni. Rinunciate a una notte brava a favore di un rigenerante riposo.

Cancro. La Luna in Toro spezza una lancia a favore della serenità domestica e vi invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondatevi di persone allegre.

Leone. Grandi aspirazioni, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non vi convincono, non rischiate. Niente fretta e tutto andrà per il meglio. È il giorno giusto per regalarvi un po’ di pace in un posto ameno.

Vergine. Favorita da Marte e Giove, la Luna aggiunge concretezza alle vostre ambizioni. Un clima quieto e fortunato conclude il mese nel migliore dei modi.

Bilancia. Attenetevi alle occupazioni ordinarie e non deviate dai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza smarrirvi nelle contrarietà.

Scorpione. Potreste sentirvi un po’ limitati da ostacoli esterni che riducono il campo di azione, ma non la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose.

Sagittario. Una giornata senza grandi exploit, ma che può avere il pregio di curare gli aspetti più semplici della vita e garantire una relativa tranquillità.

Capricorno. In congiunzione a Urano, la Luna promette un fine settimana frizzante. Incontri con gli amici, grosse novità su tutti i fronti.

Acquario. Il focus puntato oggi dalla Luna sugli aspetti materiali della vita vi permette di scoprire abilità insospettate nel gestire i vostri interessi. Una salutare diffidenza vi trattiene dall’avviare iniziative incerte.

Pesci. Luna e Urano avanzano congiunti regalandovi sorprese a non finire dove tutto diventa possibile: viaggi, divertimenti, incontri speciali.

