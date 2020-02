Paola Iezzi si racconta in tv: "Io e Chiara abbiamo fatto pace"

Paola Iezzi torna in tv e parla a Vieni da me del suo rapporto con la sorella Chiara. Intervistata da Caterina Balivo, la cantante del duo Paola e Chiara ha ricordato i tormentoni estivi come "Amici come prima", "Ecstasy", "Kamasutra", "Vamos a Bailar".

"Io e Chiara cantavamo all'M.B.U., il locale di proprietà di Enzo Jannacci. Qui ci vide Claudio Cecchetto che ci propose di diventare coriste degli 883". Quando il duo si sciolse le due sorelle ebbero alcuni dissidi, oggi superati. "Siamo sorelle e molto amiche", ha detto Paola. "Facciamo lavori diversi perché lei ama recitare, vive tra Los Angeles e Milano. Le auguro tutto il meglio per la sua carriera di attrice".

