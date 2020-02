L'oroscopo di oggi, martedì 25 febbraio: che giornata sarà segno per segno

L'oroscopo di oggi, martedì 25 febbraio. Ecco le previsioni per tutti i segni secondo Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Martedì di ordinaria routine, un po’ sonnolento. Stranamente, vi manca una buona manciata di verve per dare un’impronta dinamica alla giornata.

Toro. Complice la Luna in Pesci, potrete imboccare la direzione giusta. Piacevoli fuoriprogramma, piccanti proposte da parte della persona amata. Chiarimenti nelle amicizie, possibilità di piccole vincite al gioco.

Gemelli. Una parentesi di malumore, a causa del passaggio della Luna in Pesci. Le buone intenzioni per un facile ottimismo non trovano sbocchi concreti.

Cancro. A tenervi compagnia oggi è la Luna in Pesci, che armonica a Marte lo “ammorbidisce” un po’. Una configurazione intrigante, che vi regala emozioni profonde.

Leone. L’entusiasmo non vi manca, per contro le idee sono confuse, caotiche. I progetti sono tanti, ma solo alcuni sono concretizzabili: fate una cernita.

Vergine. Siete contestati nel lavoro e in famiglia. Non irritatevi, e ricordatevi che una critica costruttiva vale molto di più di un finto complimento.

Bilancia. Valutazioni approssimative e scelte rischiose potrebbero crearvi problemi nell’attività. Prudenza nelle compravendite e nelle speculazioni. Dialogate con i genitori e i fratelli per risolvere una faccenda delicata.

Scorpione. Il cielo favorisce i piani ambiziosi, i nuovi inserimenti, gli avanzamenti di carriera e il prestigio. Le nuove imprese nascono sotto buoni auspici.

Sagittario. Come di consueto, la Luna in Pesci vi causa qualche grana. Acque agitate in amore: malintesi e rivendicazioni inopportune in vista. Le relazioni sono piuttosto tese.

Capricorno. La Luna in Pesci vi regala una giornata stimolante, ricca di propositi costruttivi. Coinvolgimento profondo con il partner e con i familiari.

Acquario. Dovreste ritagliarvi dei momenti di relax ed evitare di farvi assorbire completamente da incombenze pratiche poco entusiasmanti.

Pesci. La positività è la vostra carta vincente: le antenne vi indirizzeranno verso la mossa giusta. Grinta e pianificazione un mix vincente, potete farcela. Creatività nel lavoro.

