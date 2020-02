L'oroscopo di oggi, domenica 23 febbraio: ecco i segni più fortunati

L'oroscopo di oggi, domenica 23 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Svaghi e mondanità oggi passano la mano, socievolezza in calo. Non vi conviene chiudervi in casa, potreste perdere occasioni speciali. Le iniziative professionali acquisteranno solidità e concretezza.

Toro. Con l’appoggio di transiti astrali promettenti, la Luna in Pesci chiude la settimana all’insegna della dolcezza e della serenità familiare. Coccole.

Gemelli. L’umore non sarà al top, ma non trascurate le relazioni con gli altri, anche se probabilmente apprezzerete la quiete di un momento di solitudine.

Cancro. Aspetti planetari ottimi capeggiati dalla Luna in Pesci, che dà una bella pennellata rosa al quadro della vita. Eventi prodigiosi ai quali non pensavate.

Leone. Una ferrea organizzazione vi terrà al riparo da possibili imprevisti. Momento di introversione nel quale sarà piacevole coltivare i vostri interessi. Un progetto di viaggio tanto atteso rimandato da tempo potrà realizzarsi.

Vergine. Divergenze di opinione vi rendono insofferenti. Le stelle consigliano un atteggiamento più duttile, forse il ménage a due chiede una verifica.

Bilancia. L’agitazione che regna nell’ambiente familiare in qualche modo vi disturba. Non amate le polemiche, specie per questioni che ritenete secondarie. Non spaventatevi per gli oneri che nuove responsabilità comportano.

Scorpione. La Luna preannuncia un recupero della sicurezza in voi stessi. Potete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma occhio a non farvi dei nemici. L’avventura è pericolosa, ma la tranquillità per voi è letale.

Sagittario. Difficile ma non impossibile oggi mantenere la rotta. Basterà prendere le cose con calma e non scoraggiarvi di fronte ai possibili impedimenti.

Capricorno. La Luna mette in luce il vostro lato più sensibile. Aprendovi all’esterno, proverete il desiderio di fare qualcosa per chi è meno fortunato di voi.

Acquario. Le prospettive professionali sono ottime, ma i risultati concreti non sono ancora soddisfacenti? Chiedetevi cosa manca, la risposta non è difficile.

Pesci. Urano e Marte sostengono la vostra Luna, e il risultato è un equilibrio a prova di bomba. Senza perdere la dolcezza, acquisirete sicurezza. I sogni possono diventare realtà.

