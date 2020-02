L’oroscopo di oggi, giovedì 20 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, giovedì 20 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La Luna in Capricorno spiega perfettamente i motivi del malumore. La famiglia escogita mille astuzie per tenervi al guinzaglio. Contrattempi. Piccole noie e ripensamenti.

Toro. Determinazione, intraprendenza e disponibilità verso il mondo esterno: questi sono i doni che il cielo ha in serbo per voi. Incontri piacevoli.

Gemelli. Gli aspetti odierni vi rendono meno intraprendenti nei rapporti con gli altri e forse anche più taciturni, ma vi conferiscono maggiore concretezza.

Cancro. Tensioni sul lavoro, ambizioni che sfumano, iniziate la giornata con “la Luna” sbagliata. Non scagliatevi contro avversari reali o immaginari.

Leone. Un’amara realtà: non tutti sono leali come voi, specie quando si ventilano promozioni. Infatti qualcuno sta cercando di farvi le scarpe.

Vergine. Siete pieni di progetti, non temete la fatica e avete voglia di mettervi in gioco per migliorare la vostra posizione. Più di così...

Bilancia. Un giovedì poco esaltante. Sottili dubbi continuano a darvi del filo da torcere e la persona amata vi appare sotto una luce poco idilliaca.

Scorpione. Se con il capo o i colleghi c’è stato da ridire, recuperate l’intesa e il gusto della collaborazione. Iniziative a lungo termine condotte con abilità. Giorno pieno di promesse.

Sagittario. Atmosfera tranquilla. Senza scosse o avvenimenti esaltanti, sono le piccole cose che comunque vi rendono più sicuri e appagati dal quotidiano.

Capricorno. Attività, soldi e amicizie non vi danno pensieri. Punto dolente il partner, che si mostra un po’ indifferente o meglio insofferente al vostro slancio.

Acquario. La giornata favorisce lo studio, la concentrazione, l’analisi delle vostre sensazioni attraverso un contatto coinvolgente con le persone vicine.

Pesci. La Luna in Capricorno non si profonde in moine, piuttosto bada al sodo regalandovi soddisfazioni e opportunità di carriera da non perdere.

