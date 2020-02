Francesca Alotta, la cantante palermitana torna in tv: "Sto lottando contro il cancro"

Francesca Alotta, la cantante palermitana che vinse Sanremo con "Non amarmi", è tornata in tv e ha raccontato il momento drammatico che sta vivendo.

La cantante ha ammesso di essersi ammalata di cancro. "E' l'ennesima battaglia, quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia". Intervistata a "Vieni da me" ha raccontato alcune tristi vicende passate risalenti agli anni 90: "Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l'ho perso quando ho scoperto che lui aveva un'altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. E' stato complicato perché io sono nata mamma, con l'istinto materno".

Tra le altre vicende che l'hanno segnata, anche la relazione con un uomo che, dopo la fine, si rivelò essere uno stalker. "Quando ho chiuso la storia è cominciato lo stalking. Veniva ai concerti con il cappuccio in testa e non era facile cantare in quel modo. Una volta me lo sono ritrovato in casa e all’epoca non c’erano le leggi di adesso e quindi è stato difficile denunciare”.

