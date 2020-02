L’oroscopo di oggi, martedì 18 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, martedì 18 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Avvio di giornata scorrevole e produttivo, poi avvertirete una certa stanchezza e solo con l’impegno riuscirete a concludere quanto iniziato. Altalenante l’equilibrio, variabile l’umore.

Toro. Inseguendo la vostra idea di felicità, potreste peccare un po’ di egoismo o perdere occasioni speciali. Abbiate fiducia nella vostra inventiva.

Gemelli. La vita di relazione vi occuperà più del solito. Dovreste curare la qualità dei rapporti e guardare i contrasti come stimoli per migliorare. Emozioni intense arricchiscono seppure disordinatamente il quotidiano.

Cancro. Il mattino ha l’oro in bocca: sfruttatelo per lavorare, studiare o per concedere tempo a voi stessi. In seguito avrete soltanto voglia di riposare.

Leone. Concreti e anche convincenti, potete conquistare la vostra parte di gloria. Compravendite e spostamenti di proprietà complicati: agite con calma.

Vergine. Risveglio fuori fase a causa della Luna. Ma più tardi riacquisterete l’equilibrio, che vi consentirà di vedere chiaro a proposito della situazione.

Bilancia. Ogni cosa può essere cambiata, soprattutto ciò che non va. Gli avvenimenti si susseguono freneticamente, naturale che facciate fatica a star dietro a tutto.

Scorpione. In campo pratico potete concretizzare moltissimo e ottenere anche riscontri economici, ma è necessaria una riflessione sulle iniziative da prendere.

Sagittario. La Luna nel segno ancora per la mattinata forma aspetti conflittuali che vi rendono a tratti euforici a tratti malinconici. Vi consolate con gli affetti, nel pomeriggio!

Capricorno. Le sfide professionali vi impegnano parecchio, ma siete ben protetti dalle stelle e da chi apprezza il vostro lavoro. Fase faticosa ma vincente. L’ambiente è pieno di chiacchiere a volte inutili, tirate dritto al vostro scopo.

Acquario. La confusione in casa regna sovrana? Per fare ordine e disciplinare i vostri pensieri, avete bisogno di comunicare, confrontarvi con gli altri, scrivere. Un viaggio per scambiare impressioni ed esperienze.

Pesci. I semi messi a dimora lavorano rimettendo in discussione il rapporto con la realtà pratica. Riguadagnate autostima e fiducia nelle vostre capacità.

