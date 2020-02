L’oroscopo di oggi, lunedì 17 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, lunedì 17 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La settimana lavorativa comincia all’insegna della programmazione, ma è priva di risultati concreti. I progetti innovativi non trovano consenso.

Toro. Pur senza essere spettacolare, la giornata avrà il pregio di indurvi alla necessaria riflessione. Non abbiate paura di quello che potreste trovare.

Gemelli. Un intricato nodo planetario mette alla prova i vostri nervi. Emotività e ansie fuori controllo, che forse non avrebbero motivo di esserci.

Cancro. Siete in pensiero per quanto riguarda la vostra attività. Siete ambiziosi, ma dovete procedere con i piedi di piombo senza sottovalutare la concorrenza. L’intesa con gli altri è discontinua.

Leone. Con la sosta della Luna in Sagittario, il sole continua a splendere. Sarete sicuri di voi stessi, fiduciosi e dinamici. Un po’ di cautela con l’alimentazione.

Vergine. Giornata ricca di pene affettive. L’immaginazione vi gioca un brutto scherzo, rientrate alla base e rimettete la logica al suo posto. Una telefonata potrà confondervi le idee.

Bilancia. La Luna porta in dono vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre a buon fine ciò che avete in sospeso. Novità, notizie, variate la dieta.

Scorpione. Ci vuole una pausa di riflessione anche nei momenti più brillanti. Vi troverete così a contatto con voi stessi, con le vostre risorse e timori.

Sagittario. Sola soletta la Luna attraversa il vostro segno e vi regala un’atmosfera serena. Nuove amicizie, incontri e progetti che aprono orizzonti impensati.

Capricorno. Per il conseguimento dei vostri obiettivi rendetevi disponibili ad assumere altri oneri: siete pieni di energie, pronti per la scalata al successo.

Acquario. In trigono a Venere, questa è la Luna giusta per una rimpatriata tra vecchi amici. Anche i sentimenti oggi prendono la rincorsa: accelerate!

Pesci. La voglia di evasione e di libertà si scontra con imprevisti e tensioni con l’esterno. Segnali di malcontento dal partner e dai familiari.

