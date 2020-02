Amici 2020, la ballerina Talisa promossa al serale

È Talisa la settima allieva che andrà al serale di Amici. La ballerina è riuscita a conquistare la maglia nel corso della diretta pomeridiana di oggi, 15 febbraio, e ad entrare a far parte della rosa dei dieci sfidanti che ancora però rimane incompleta. Mancano ancora tre ambitissimi posti per aggiudicarsi la vittoria dell'edizione 2020.

Gli altri già in lizza sono, per il canto Nyv, Gaia Gozzi e Giulia mentre per il ballo Valentin, Nicolai e Javier. Occhi puntati però durante il pomeridiano sugli attesissimi ospiti appena tornati dall'esperienza della 70^ edizione del Festival di Sanremo. Elodie, il messinese Alberto Urso, Giordana Angi ed Enrico Nigiotti si sono esibiti sulle note rispettivamente di Andromeda, Il sole ad est, Come mia madre e Baciami adesso.

Momenti di commozione proprio prima dell'esibizione di Nigiotti. A presentarlo infatti è stata la ballerina Elena D'Amario, ex fidanzata ed ex compagna di classe del cantante che si autoeliminò nell'edizione 2010 per permetterle di proseguire il serale.

