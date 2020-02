L’oroscopo di oggi, giovedì 13 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, giovedì 13 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La settimana continua all’insegna degli imprevisti. Veicolati dalla quadratura Luna-Saturno, una serie di disguidi mette in forse i programmi.

Toro. Buone nuove vi attendono sul piano professionale. Seguite senza esitazioni l’intuito: vi suggerirà le mosse migliori per trarne dei vantaggi.

Gemelli. Giornata decisamente positiva per tutti gli avvenimenti. Non mancheranno piacevoli sorprese, incontri intriganti, rapporti sociali e amicizie.

Cancro. Bloccata da Saturno, la Luna in Bilancia non sostiene il vostro desiderio di un po’ di pace. La famiglia mette un veto alle vostre proposte.

Leone. Buone le capacità organizzative e relazionali, da spendere per entrare in contatto con persone utili per le vostre ambizioni di carriera. Pianificate spostamenti e viaggi previsti per le vacanze invernali.

Vergine. Accantonando le vostre esigenze, scoprirete valori e sentimenti a cui ultimamente non avete dato spazio. Una persona vi ama e voi non ve ne accorgete. Un “no” anche se doloroso è imperativo.

Bilancia. Saturno attende al varco la vostra Luna e il risultato è una giornata a ritmi sostenuti, nel tentativo di neutralizzare i numerosi imprevisti.

Scorpione. Questo giovedì vi trova un po’ pensierosi, forse avete dovuto riprendere in mano una questione controversa, una pratica complicata.

Sagittario. Il transito della Luna in Bilancia è ottimo, a condizione di non sperperare il denaro, per fare acquisti mirati in profumeria o in libreria.

Capricorno. Minacciosa la Luna in Bilancia, con la sua ansia di perfezionismo. La vostra attività versa nel caos e siete lontani anni luce dai risultati richiesti. Qualsiasi problema ha sempre una soluzione.

Acquario. Coccolati dalla Luna in Bilancia, guadagnate in socievolezza e savoir-faire. Cogliete la palla al balzo per sistemare una faccenda di cuore. Organizzate una serata in compagnia per evadere dalla routine.

Pesci. Evitate le competizioni inutili in ambito lavorativo, sta per arrivare anche per voi l’ora di riscuotere meritati successi. Tanto amore da dare.

© Riproduzione riservata