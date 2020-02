San Valentino si avvicina: le idee regalo più gettonate per lei

San Valentino è alle porte, una ricorrenza che si porta dietro un'invasione di cuori rossi, mazzi di fiori e cioccolatini. Nonostante manchino pochi giorni, in tanti non hanno ancora scelto cosa regalare alla propria compagna. Un numero probabilmente non altissimo considerato che, secondo le ricerche su Google, gli italiani cominciano a cercare idee per i regali di San Valentino fin dall'inizio dell'anno. A ricorrere al web per le idee regalo sono soprattutto gli uomini. Ma quali sono le tendenze e le idee più gettonate?

14 febbraio, idee regalo per San Valentino

È proprio il web a suggerire quali sono le idee regalo più apprezzate dalle donne. Partiamo innanzitutto da un grande classico: il mazzo di rose. Se volete leggermente variare il classico bouquet, provate a creare una composizione creativa e soprattutto significativa: camelie, tulipani, garofani, gigli, lillà e margherite, per esempio. Se volete andare a colpo sicuro provate a scegliere un completino intimo di colore nero o rosso, magari capendo prima che misura prendere e qual è il suo negozio preferito. Per rendersi conto che si tratta di una scelta azzeccata, basta controllare le ricerche su Google per la categoria "biancheria da notte", più che raddoppiate in un anno (+104%). In forte crescita anche lingerie (+30%), peluche (47%), candele (+57%) e fiori (+40%).

Il profumo. Anche questo è un regalo abbastanza tipico, ma il profumo esprime la nostra personalità. Dunque basatevi sulla fragranza che lei già utilizza e magari abbinate una buona crema viso o corpo. Vi sarà balenata l'idea di comprare un biglietto aereo e partire. Sapete che è uno dei regali più apprezzati dalle donne? Scegliete la destinazione e prenotate: anche un weekend in montagna sarà di certo apprezzatissimo.

Un gioiello...è per sempre. Non c'è dono più amato dalle donne e soprattutto senza tempo. Al di là del materiale, un gioiello è un gesto eternamente ricco di significato. Regalare un gioiello significa donare qualcosa di immutabile, che resterà invariato. Altro classico di San Valentino per la donna è una borsa. I marchi che il mercato propone sono davvero infiniti e in periodo di sconti si può anche risparmiare su accessori costosissimi: perché non approfittarne?

Una cena romantica e un dessert ideato solo per lei. Se amate stare ai fornelli e volete davvero sorprenderla, questa è l'idea più azzeccata. Ovviamente vi toccherà ideare un menù adatto ai suoi gusti e magari un dolce a fine serata. Infine potreste optare per un weekend SPA: il relax della coppia è fondamentale, dunque potreste acquistare i pacchetti che si trovano in libreria, oppure fare tutto più velocemente online.

