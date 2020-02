L’oroscopo di oggi, domenica 9 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, domenica 9 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Grazie alla Luna in Leone, rafforzata dall’energica confluenza di Marte, viaggi, studi e amore non potrebbero avere un impulso migliore.

Toro. Approfittate di questo momento per guardare alla vostra vita con altri occhi e per fare il punto su ciò che è veramente importante per voi.

Gemelli. Con l’appoggio di Marte, oggi la Luna in Leone vi offre il meglio di sé. Ovunque voi siate, con la vostra dialettica calamiterete l’attenzione di tutti.

Cancro. Nel cuore cresce il desiderio di stabilità e affetti sicuri. Se il mondo non risponde prontamente al vostro richiamo, non siate impazienti.

Leone. Aspetti planetari elettrizzanti vi rendono alquanto dinamici. Imprevisti risolutori, occasioni di successo da non lasciarsi sfuggire.

Vergine. Oggi viene rilanciata la vostra concentrazione e la voglia di applicarvi a lungo per realizzare un progetto. Nuove curiosità culturali da soddisfare.

Bilancia. Si consigliano saggezza, concretezza e audacia, se volete proporvi con ottime chance in ambienti che potrebbero fare molto per voi.

Scorpione. La Luna nel Leone, in disarmonia con il vostro segno, stuzzica il naturale “istinto guerrafondaio”, ingenerando tensioni, contrasti e problemi.

Sagittario. Resa ancora più vivace dal trigono con Marte, la Luna nel Leone vi regala un giorno intero entusiasmante sotto tutti i punti di vista.

Capricorno. State lentamente ritrovando la normalità, fatta di serenità ed equilibrio. Anche se ancora avrete a che fare con qualche ostacolo da superare.

Acquario. Avreste preferito una giornata più riposante, ma gli strali lanciati dalla Luna in Leone vanno controcorrente rispetto alle vostre aspettative.

Pesci. Nella vita di relazione non avete grossi problemi, siete stimati e ricevete inviti. Nella coppia, a parte qualche discussione, tutto scorre nei soliti binari.

