L’oroscopo di oggi, sabato 8 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, sabato 8 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Ottime prestazioni nel lavoro e nei viaggi all’estero. Potrete prendervi una rivalsa sui colleghi invidiosi. Affrontate le difficoltà da vincenti.

Toro. Dovete seguire con particolare dedizione le questioni economiche, per evitare problemi, spese inutili e battibecchi in famiglia. Malumori.

Gemelli. Grandiosa ed espansiva la Luna vi sostiene, pungolando il vostro innato desiderio di attenzione. Aiuti esterni per appianare controversie importanti.

Cancro. State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi.

Leone. Coraggio e passione non vi mancano, è il momento di concretizzare con lucidità e motivazione. Non lasciatevi bloccare da ostacoli banali.

Vergine. Muovetevi con calma e riflettete prima di prendere decisioni importanti nella professione. Agendo d’impulso potreste sbagliare la valutazione.

Bilancia. Grande beneficiaria di un buon disegno astrale è l’immagine pubblica. Siete in forma, intrecciate relazioni interessanti con persone che contano.

Scorpione. Vi sentite stanchi, come accade ad ogni passaggio della Luna in Leone. Possibili rimedi? Una giornata a tutto riposo, approfittando del weekend.

Sagittario. Calore, dinamismo ed energia non mancheranno e per quanto riguarda studi, affari e trasferte siete in una botte di ferro... o quasi.

Capricorno. Siete attivi e determinati, ma ci sono programmi lavorativi da rinviare per mancanza di tempo e per scarsa collaborazione da parte degli altri.

Acquario. Sabato agitato. Nel contenzioso con il partner i saggi consigli di un amico avranno un peso rilevante, se deciderete di ascoltarlo. Confusione e distrazioni pericolose.

Pesci. Affari e lavoro vi vedono dinamici e intraprendenti, ma riorganizzate le idee o rischiate passi falsi. Nella sfera affettiva valorizzate ciò che avete.

