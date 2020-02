I youtuber siciliani "Me contro Te" dominano le classifiche musicali

I Me contro Te, la coppia di youtuber Luì e Sofì, da Partinico, amati da bambini e adolescenti, dominano le classifiche musicali su Amazon. Il "Fantadisco" dal titolo "Canta e gioca con Luì e Sofi" risulta in vetta sia tra gli album che tra i singoli più venduti, ed occupa il primo posto nel catalogo di cd e vinili. I Me contro Te tra gli album digitali sono in prima posizione davanti alla compilation del Festival di Sanremo 2020 e a "Gigante" di Piero Pelù.

Fuori dal podio invece troviamo Le Vibrazioni con "Dov'e'. Rispetto alla settimana precedente esce dalla top ten "Cip!" di Brunori Sas, che risultava in prima posizione, mentre scende dal secondo al sesto posto "ReAle" di J-Ax. Tra i singoli il duo Me contro Te è in cima alla classifica di Amazon con i brani "La vendetta del Signor S", stesso titolo del film uscito a gennaio, e "Insieme".

Terzo posto per il brano presentato a Sanremo da Francesco Gabbani "Viceversa". Per quanto riguarda audio cd e vinili Luì e Sofì occupano le prime due posizioni. Seguono Marco Masini in terza posizione, la compilation di Sanremo e i Green Day.

© Riproduzione riservata