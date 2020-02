L’oroscopo di oggi, domenica 2 febbraio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, domenica 2 febbraio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. È una domenica molto favorevole per pensare a un lavoro extra con l’intento di rimpinguare le finanze. Organizzazione e senso pratico.

Toro. Per realizzare i vostri obiettivi, potete contare su un cospicuo apporto di concretezza, fiuto e determinazione. Trattative vantaggiose. Proficui viaggi, affari e rapporti interpersonali.

Gemelli. Un ritiro temporaneo dalla scena per analizzare con calma la situazione vi consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo.

Cancro. La Luna amica vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività.

Leone. Mentre la sfera lavorativa vive una fase brillante, i sentimenti si fanno un po’ desiderare o nascondono dei dubbi, specie se è una storia nata di recente.

Vergine. Potete dormire fra due guanciali, la serenità odierna è garantita. È la giornata giusta per godervi il calore e l’affetto delle persone care. La vostra attività riceve stimoli positivi.

Bilancia. Il periodo è movimentato per la vita professionale, ma non impegnatevi solo in questo campo, ritagliatevi qualche momento libero tutto per voi.

Scorpione. Leggere increspature delle acque minacciano la vostra tranquillità. Piccole incomprensioni nei rapporti con gli altri: parlate pacatamente.

Sagittario. Sul piano del rendimento è un giorno produttivo. Nel lavoro di routine, pratici ed efficienti, darete una bella sfoltita agli impegni in agenda. Circostanze allettanti in ambito sociale: allaccerete relazioni intriganti.

Capricorno. I punti fermi oggi ve li offre la Luna. Cercate di frequentare gente, date spazio a nuovi incontri e soprattutto sorridete fiduciosi al domani. Tutto scorre nel migliore dei modi.

Acquario. È possibile che dobbiate risolvere qualche problema in ambito domestico, ma niente di preoccupante, sarete all’altezza della situazione.

Pesci. A molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari si aprono spiragli: notizie confortanti. Contratti e collaborazioni confermati. Giornata perfetta per l’intesa amorosa, vivace per la vita di società.

