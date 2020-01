L’oroscopo di oggi, mercoledì 29 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, mercoledì 29 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Nel pomeriggio, con la Luna nel segno, riuscirete a risolvere come per incanto delle faccende che vi assillano da tempo. Calma, fiducia, pazienza...

Toro. La Luna amica e Urano che prosegue il suo transito nel segno vi regaleranno in mattinata novità e sorprese nel campo affettivo e professionale.

Gemelli. Fate una debita selezione di tutti gli impegni odierni, concentratevi su una sola idea, chiara ed efficiente, e poi procedete con risolutezza.

Cancro. Con Venere benevola, metterete da parte l’orgoglio, chiarirete con la persona amata certi punti dolenti e realizzerete le vostre più intime aspirazioni.

Leone. Nel pomeriggio, per merito della Luna solidale, al lavoro riuscirete a procedere con metodo e a porre rimedio agli imprevisti che vi si prospettano. A causa di Mercurio a sfavore, occhio alle malattie stagionali.

Vergine. Negli affari opererete le scelte giuste aggirando le difficoltà procurate da Nettuno e Luna opposti. Un amico vi sarà accanto con i suoi consigli. La vostra dolce metà potrebbe farvi una bella sorpresa.

Bilancia. Un’esitazione in campo economico si potrebbe vincere con l’intervento di un esperto, perciò sarebbe meglio non occuparsene da soli.

Scorpione. Grazie a Venere alleata dal segno dei Pesci, l’amore procederà a gonfie vele. Anche la gioia dell’amicizia sincera e leale vi riempirà il cuore.

Sagittario. Chiederete a un amico un supporto, che vi sarà concesso prontamente e vi metterà nella condizione di operare tutti i cambiamenti che desiderate. Marte congiunto vi aiuterà a scegliere della vita la parte migliore.

Capricorno. La Luna in Pesci armonica a Saturno nel vostro cielo, in mattinata rimetterà in gioco possibilità e progetti messi da parte o confinati in un cassetto.

Acquario. La Luna in Ariete vi farà trascorrere un pomeriggio impegnati nelle attività che più vi interessano. Garantita anche la compagnia di persone intriganti.

Pesci. Trovandosi la Luna nel segno in sestile a Saturno, saprete gestire con saggezza una questione piuttosto intricata. Non raccogliete una provocazione. Ricordatevi di un familiare anziano.

