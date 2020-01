L’oroscopo di oggi, martedì 28 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, martedì 28 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Dopo esservi guardati intorno, vi convincerete a non sopravvalutare le competenze di una persona che temete. Le vostre sono più importanti.

Toro. Sarete attratti dalle cose impreviste, purché siano coinvolgenti e diverse dal solito. Cercherete anche nuovi contatti, nuovi affetti, nuove esperienze.

Gemelli. Con il partner è innegabile l’interesse reciproco, ma grazie a Mercurio amico troverete anche il modo più adatto per comunicare l’amore che vi unisce.

Cancro. Per merito della Luna in Pesci e Venere favorevoli, sentendovi amati e apprezzati, ricambierete con slancio la simpatia e la comprensione ricevute.

Leone. Avrete la possibilità di viaggiare, magari non di percorrere grandi distanze, ma di muovervi per conoscere meglio il territorio in cui vivete.

Vergine. La Luna contraria dai Pesci scombussolerà i vostri piani, ma voi vi darete da fare intelligentemente per seguire comunque i vostri interessi.

Bilancia. Marte in Sagittario vi spinge all’azione, Giove contro però vi procura qualche seccatura che potrete superare, grazie al consiglio di un familiare.

Scorpione. Urano che staziona nel segno del Toro vi consiglia di acconsentire ai cambiamenti divenuti urgenti e necessari, rimanendo con i piedi radicati a terra.

Sagittario. Con le stelle odierne, i colleghi non vi seguiranno: rileverete oltretutto un atteggiamento piuttosto indisponente. Ma voi proseguite per la vostra strada.

Capricorno. La Luna è cordiale con Giove e Plutone. Si prospettano tra voi e chi vi è accanto slanci appassionati, un elevato scambio mentale e una sintonia di cuori.

Acquario. Mercurio nel segno? Con l’amato bene vi scambierete opinioni, idee interessanti, farete propositi, godendovi al massimo la reciproca compagnia.

Pesci. La Luna, che crea fili luminosi con diversi pianeti, soprattutto con Venere, vi spronerà a prendere importanti decisioni per la vita affettiva.

