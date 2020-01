L’oroscopo di oggi, lunedì 27 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, lunedì 27 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. Siate disponibili con chi vi chiede attenzione e sostegno, ma non fatevi prosciugare tutte le energie perché anche voi ne avete bisogno!

Toro. Con la Luna in Pesci in sestile a Urano, datevi da fare per liberarvi dalle incombenze più noiose e occupatevi di progetti innovativi più gratificanti. A causa di Mercurio ostile, tenetevi alla larga da chiacchiere e pettegolezzi.

Gemelli. Poiché Luna e Nettuno sono a vostro svantaggio, occhio agli errori dovuti alla distrazione: pensieri ricorrenti potrebbero occuparvi troppo la mente. State attenti con collaboratori e capi.

Cancro. La Luna in Pesci amica cercherà di risollevarvi il morale, anche se il comportamento a volte poco chiaro di chi vi sta accanto vi infastidisce. Sarete portati a emettere giudizi severi sia in famiglia che altrove.

Leone. Marte amico dal Sagittario, vi regala un’altra giornata lavorativa dinamica. Soddisfazioni dal vostro operato. Un superiore vi dimostrerà stima.

Vergine. Con la Luna avversa in Pesci, piccole contrarietà in vista, ma mettendocela tutta riuscirete a reagire e a portare a termine un’incombenza incresciosa.

Bilancia. Le vostre imprese saranno vincenti. Potendo contare su Marte benevolo che vi sprona a non gettare la spugna nei momenti più impegnativi, arriverete lontano.

Scorpione. Venere dal segno dei Pesci vi protegge e vi garantisce un incontro sentimentale che si consoliderà nel tempo portandovi gioia e serenità.

Sagittario. Non siate precipitosi, non decidete al posto di altri anche se sono persone care. Garantite ad ognuno, come fate con voi stessi, il proprio spazio di autonomia.

Capricorno. Venere e Giove favorevoli vi promettono presenza di spirito e tanta tenerezza per comprendere, elaborare e risolvere un problema di cuore.

Acquario. Forse dovrete rinviare la realizzazione di un progetto, di un’uscita, di un viaggio, ma troverete altri modi per sentirvi appagati e contenti.

Pesci. Il ménage di coppia, al di là di qualche passeggera incomprensione, è sempre più solido, fonte di sicurezza personale e di arricchimento emotivo. Con Venere quadrata a Marte, con il partner non peccate d’orgoglio.

© Riproduzione riservata