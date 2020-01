L’oroscopo di oggi, sabato 25 gennaio: cosa dicono le stelle

L'oroscopo di oggi, sabato 25 gennaio, firmato da Barbanera e in onda tutti i giorni su Rgs.

Ariete. La dissonante quadratura di Giove dal Capricorno vi espone a diverse spese, anche impreviste. Sarebbe meglio buttare un occhio al portafogli.

Toro. Viaggiare appagherà i vostri interessi e vi piacerà farlo, anche quando sarete costretti ad accontentarvi di navigare su internet da casa vostra.

Gemelli. La Luna pomeridiana solidale in Acquario vi aiuterà a fare una saggia cernita tra i molteplici inviti degli amici per sfruttare al meglio il vostro tempo libero.

Cancro. Se siete single e stanchi di esserlo, la sicurezza in voi stessi e nelle vostre capacità di conquista vi aprirà strade finora ritenute impensabili.

Leone. Con la Luna in opposizione, prima di scartare una proposta riflettete bene: potrebbe essere migliore di quanto possa sembrare di primo acchito.

Vergine. Avrete la testa piena di idee ed anche lo sprint giusto per tradurle concretamente. Un vostro caro potrebbe diventare un complice ideale.

Bilancia. Se avete un colloquio di lavoro o un esame, Luna e Mercurio vi daranno una mano a superarli brillantemente. Importanti prospettive per il futuro.

Scorpione. Non rinunciate ai vostri talenti per adeguarvi alle richieste di un familiare che vorrebbe vedervi realizzati in ambiti che in realtà non vi interessano.

Sagittario. Grazie a Mercurio sorridente a Marte e alla Luna in Acquario, con i soci o i colleghi potrete scaldarvi al fuoco dell’intesa e della complicità.

Capricorno. L’acutezza di giudizio regalata da Saturno vi terrà fuori da condizioni poco sicure, oltre ad aiutarvi a custodire il vostro gruzzolo in banca. Aggiustando il tiro avrete la possibilità di fare centro.

Acquario. La Luna che sorride a Marte e Mercurio renderà la vostra compagnia piacevole, divertente e piena di idee fantasiose per amici e familiari.

Pesci. Il favore di Urano vi donerà un atteggiamento ottimista ed espansivo. Lascerete fluire i programmi rigidi e vivrete le novità come delle opportunità.

